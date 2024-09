Das Wetter in Bayern: Vielerorts Regen, bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken teils freundlich, sonst bewölkt, regnerisch und windig. Der Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen im Süden und Osten. Höchsttemperaturen 6 bis 17 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, nur in den Alpen noch Regen, Tiefstwerte um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen unterschiedlich bewölkt, im Osten später zunehmend regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 15:00 Uhr