Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt bei 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und in weiten Teilen Schwabens sonnig. Sonst überwiegend bewölkt bei Höchstwerten zwischen 2 und 7 Grad. In der Nacht teils klar, teils neblig-trüb. Abkühlung auf Minus 2 bis Minus 8 Grad. Morgen viel Sonnenschein, örtlich zäher Nebel. Am Sonntag und Montag teils länger neblig-trüb oder bewölkt, teils freundlich. Höchstwerte am Wochenende zwischen 0 und 8 Grad, am Montag milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2024 15:00 Uhr