Das Wetter in Bayern: Teils trüb, in den Bergen teils sonnig

Das Wetter in Bayern: Heute ist es meist bewölkt oder trüb mit Nebel und Hochnebel, später scheint auch mal die Sonne - in den höheren Lagen auch länger. Die Temperaturen erreichen 6 bis 13 Grad. Die Nacht wird teils klar, teils neblig. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen in den Niederungen wieder Nebel oder Hochnebel, sonst sonnig. Montag und Dienstag meist stark bewölkt, etwas Regen. Maximal 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 10:30 Uhr