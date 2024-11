Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils trüb, bei 9 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: vielerorts trüb durch Hochnebel mit höchstens kurzen freundlichen Abschnitten, in höheren Lagen längerer Sonnenschein, Höchstwerte 9 bis 19 Grad. Kommende Nacht zunehmend neblig bei Tiefsttemperaturen um 6 Grad. Morgen in den Alpen überwiegend sonnig, sonst bewölkt. Am Sonntag und Montag oft freundlich mit längerem Sonnenschein. Höchstwerte 9 bis 13, in den Alpen bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 15:00 Uhr