Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils neblig oder bewölkt

Das Wetter in Bayern: Nachmittags in Franken gebietsweise bewölkt. Ansonsten noch etwas Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und +7 Grad. Nachts in vielen Niederungen neblig, in Lagen Süd- und Ostbayerns meist klar. Tiefstwerte um -8 bis +4 Grad. Morgen und die kommenden Tage bis zum Samstag: trocken, teils zäher Nebel sowie teils sonnig. Nachts Abkühlung auf 2 bis -8 Grad, Tageshöchstwerte -1 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 16:00 Uhr