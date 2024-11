Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Bewölkt oder neblig-trüb; später gebietsweise länger sonnig. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen im Süden Regen, an den Alpen später teils in Schnee übergehend; im Norden ab und zu Sonne. Dabei windig. Am Freitag und Samstag teils trüb, teils sonnig. Tageshöchstwerte bis 9 Grad, nächtliche Tiefstwerte bis minus 7 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2024 09:45 Uhr