Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teil freundlich bei bis zu 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt oder trüb, im Tagesverlauf einige Auflockerungen. Vor allem in Hochlagen längere sonnige Abschnitte. Am Abend am westlichen Alpenrand vereinzelt Regen. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und Donnerstag nach örtlichem Nebel überwiegend sonnig, auch am Freitag meist freundlich und nur in Alpennähe vereinzelt Regen. Höchstwerte 14 bis 24 Grad, in der Nacht Abkühlung auf 12 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 10:00 Uhr