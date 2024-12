Das Wetter in Bayern: stark bewölkt, besonders im Süden etwas Schnee; Höchstwerte 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: meist stark bewölkt und südlich der Donau häufig Schneeregen oder Schnee - vereinzelt auch in Nord- und Ostbayern. Höchstwerte minus ein bis plus fünf Grad. Auch in der Nacht etwas Schneeregen oder Schnee bei Tiefsttemperaturen um null Grad. Die weiteren Aussichten: trüb und vereinzelt Schneefall, auf den Bergen aber auch sonnig. An den Temperaturen ändert sich tagsüber wenig, in den Nächten häufig Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 10:00 Uhr