Das Wetter in Bayern: später Regen oder Schnee, 2 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden zunächst sonnig, später überall bewölkt mit Regen oder Schnee. Dabei sehr windig. Höchstwerte zwischen 2 und 10 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um minus 1 Grad. Morgen und am Samstag wechselnd bewölkt, vereinzelt Schnee. Im Süden freundlicher. Am Sonntag Schnee oder Regen, auch gefrierender Regen ist möglich. Die Temperaturen erreichen minus 4 bis plus 3 Grad, am Sonntag plus 1 bis plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 06:00 Uhr