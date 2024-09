Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei maximal 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken. In Unterfranken einzelne Schauer, später dann kräftiger Regen und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 29 Grad. In der Nacht in weiten Teilen gewittrige Regenfälle, besonders südlich der Donau und in der Oberpfalz vorübergehend sehr windig. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen und auch am Dienstag windig, viele Wolken und zeitweise gewittrige Regenfälle. Ab und zu Sonne. Höchstwerte bei 15 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 10:00 Uhr