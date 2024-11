Das Wetter in Bayern: Nachts teils klar, teils zunehmend neblig; Tiefstwerte +4 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht noch letzte Schauer möglich, sonst teils klar, teils bewölkt und gebietsweise neblig. Abkühlung auf +4 bis -1 Grad. Morgen teils bewölkt oder trüb, teils freundlich; in Unterfranken örtlich etwas Regen möglich. Donnerstag windig und überwiegend bewölkt mit einzelnen Schauern, an den Alpen zeitweise Regen. Am Freitag an den Alpen und in Unterfranken sonnig, sonst bewölkt mit einzelnen Regen- oder Schneeschauern. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2024 19:45 Uhr