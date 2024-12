Das Wetter in Bayern: Nachts kühlt es ab auf -1 bis -7 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt, aber weitgehend trocken. In den Alpen zeitweise klar. In der Nacht klart es teilweise auf; später gebietsweise Nebel. Es kühlt ab auf -1 bis -7 Grad. In den kommenden Tagen teils bewölkt oder trüb, teils freundlich. Vor allem in den Alpen oft sonnig. Am Samstag örtlich Regen oder Schneeregen. Mitunter lebhafte Winde. Höchstwerte -1 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 17:00 Uhr