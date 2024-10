Das Wetter in Bayern: Nachts im Norden zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Norden teils bewölkt, teils freundlich; später von Westen her erneut Regen. Im Süden überwiegend sonnig. In der Nacht in Teilen Frankens und der Oberpfalz zeitweise Regen, sonst meist trocken. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt. Ab morgen Nachmittag von Westen her Regen, am Mittwoch vor allem in Franken Schauer. Am Donnerstag verbreitet bewölkt mit Schauern bei Höchstwerten von 15 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 19:15 Uhr