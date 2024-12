Das Wetter in Bayern: meist bewölkt, in den Bergen sonnig bei -2 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Bergen sonnig, sonst oft Hochnebel, im Osten später klar. Höchstwerte -2 bis +3 Grad. Kommende Nacht teils klar, teils neblig-trüb, von Südwesten her immer mehr Wolken. Tiefstwerte um -4 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen nur wenige freundliche Abschnitte. Am Sonntag und Montag mitunter Regen, Schneeregen oder Schnee bei lebhaftem Wind. Die Höchstwerte am Wochenende -1 bis +4 Grad, am Montag wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2024 11:45 Uhr