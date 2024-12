Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, an den Alpen Schnee; Tiefstwerte +4 bis -1 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht meist bewölkt, gebietsweise Schnee oder Schneeregen, besonders im Westen. Tiefsttemperaturen zwischen +4 und -1 Grad. Morgen und am Montag überwiegend bewölkt. Gebietsweise Regen, morgen auch Schneeregen und Schnee. Am Dienstag im Mittelgebirge letzte Schauer. Sonst meist trocken und in Alpennähe sonnige Abschnitte. Tiefstwerte um 3 Grad. Höchstwerte morgen 1 bis 5 Grad. Ab Wochenbeginn milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 17:00 Uhr