Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet Regen, Tiefstwerte 13 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet Regen, nach Mitternacht von Nordwesten her langsam trocken und Auflockerungen. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Morgen von den Alpen bis Niederbayern überwiegend bewölkt mit Regen. Sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und sonnigen Abschnitten. Am Samstag meist bewölkt mit Schauern, am Sonntag meist trocken mit Sonne und Wolken. Höchstwerte 11 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 20:00 Uhr