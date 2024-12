Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen oder Schnee, Tiefstwerte 4 bis minus 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Weiterhin windig. Vor allem im Osten noch Regen und über 600-1000 Metern Schnee. Von Westen her vorübergehend klar. Tiefstwerte plus 4 bis minus 1 Grad. Bis Montag meist stark bewölk und zeitweise Regen, ab Sonntagnachmittag teils bis ins höhere Flachland Schnee. Oft lebhafter, morgen teils noch stürmischer Wind. Höchstwerte morgen 3 bis 9, ab Sonntag 0 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 20:00 Uhr