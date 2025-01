Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es teils wolkig, teils länger klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils wolkig, teils länger klar. In Unterfranken kann es etwas regnen. Tiefstwerte: +5 Grad bis -2 Grad. Morgen kommt zwischen dichteren Wolken auch mal die Sonne raus - vor allem im Süden. An den Alpen föhnig und bis zu 15 Grad warm. Am Sonntag und Montag viele Wolken und gebietsweise Regen, Sonne gibt's nur im Südosten. 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2025 20:00 Uhr