Das Wetter in Bayern: Glatteisgefahr bis in den Vormittag!

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis durch schlagartig gefrierenden Regen bis in den Vormittag. Betroffen sind weite Teile Nordost-Bayerns. Im Tagesverlauf lässt der Regen nach. Im Bergland fällt auch Schnee. Mitunter lebhaft auffrischender Wind. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. Morgen und am Samstag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, vor allem im Süden länger sonnig und an den Alpen föhnig, in Unterfranken etwas Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 07:00 Uhr