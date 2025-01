Das Wetter in Bayern: Bewölkt, teils mit Schnee oder Regen

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und vor allem am Vormittag noch Schnee oder Regen mit Glatteisgefahr. Höchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad. Am Abend ist in Oberbayern noch Schneefall möglich, in der Nacht wolkig und trocken bei minus 5 bis plus 1 Grad. Morgen, Freitag und Samstag bleibt es trocken, in den Niederungen teils länger trüb, in Hochlagen sonnig. Höchstwerte minus 1 bis plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 10:00 Uhr