Das Wetter in Bayern: An den Alpen noch Regen, Tiefstwerte 7 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Franken ab und zu freundlich. Sonst bewölkt und vor allem an den Alpen noch regnerisch. Im Süden und Osten gilt weiterhin eine Unwetterwarnung. In der Nacht Temperaturrückgang auf 7 bis 1 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen oft bewölkt, im Osten ab dem Nachmittag zunehmend regnerisch. Am Montag länger anhaltende Regenfälle. Auch am Dienstag vereinzelt Schauer. 9 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 19:30 Uhr