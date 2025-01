Das Wetter: Erst nur in Franken Regen und Schnee, später überall

Das Wetter in Bayern: ln Teilen Frankens regnet es, später schneit es auch. Sonst ist es in Bayern erst trocken, später mit Regen und viel Wind. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. Auch in der Nacht gibt es an den Alpen noch Schneeschauer, es bleibt windig mit Werten um minus ein Grad. Bis Sonntag bleibt es teils bewölkt, teils freundlich mit etwas Schnee. Nachts minus 2 bis minus 10, tagsüber minus 4 bis plus 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2025 12:00 Uhr