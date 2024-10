Das Wetter: Bewölkt, zeitweise Regen bei 11 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist stark bewölkt bei höchstens 11 bis 16 Grad mit einigen schauerartigen oder gewittrigen Regenfällen. Im Süden ist es recht windig. Am Abend lässt der Regen nach. In der Nacht kühlt es ab auf 9 bis 3 Grad, am Morgen zieht Nebel auf. In den kommenden Tagen bleibt es tagsüber trüb und regnerisch, am Samstag gibt es in Unterfanken und am Bodensee auch sonnige Abschnitte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 16:00 Uhr