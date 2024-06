Dagestan meldet mittlerweile 20 Tote nach Anschlägen

Moskau: In der russischen Kaukasusrepublik Dagestan hat sich nach den jüngsten Anschlägen die Totenzahl auf 20 erhöht. Wie die Behörden weiter mitteilten, wurden fünf der Attentäter bei einem Anti-Terror-Einsatz getötet. So alle sollen aus der mehrheitlich muslimischen Teilrepublik stammen, die östlich von Georgien liegt. Die Angriffe richteten sich gegen die Polizei, Synagogen und orthodoxe Kirchen. Unter den Toten sind ein Erzbischof und allein 15 Polizisten. Zwar hat sich noch niemand zu der Tat bekannt. Möglicherweise geht sie aber auf das Konto von Islamisten. Seit dem Ende der Tschetschenien-Kriege befindet sich Russland in einem schwelenden Konflikt mit militanten Islamisten aus dem gesamten Nordkaukasus, in dem bereits zahlreiche Zivilisten und Polizisten getötet wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2024 19:15 Uhr