Dänische Fußballfans zünden Feuerwerkskörper am Hauptbahnhof München

München: Am Hauptbahnhof hat es einen Zwischenfall mit dänischen Fußballfans gegeben. Sie zündeten gestern Abend Feuerwerkskörper am Bahnsteig und wurden daraufhin von der Bundespolizei vorläufig in Gewahrsam genommen. Laut Polizeiangaben wurden bei ihnen weitere Pyrotechnik und eine geringe Menge Drogen gefunden. Beides wurde beschlagnahmt, die Männer, die für das Dänemark-Spiel übermorgen nach München gekommen sind, durften anschließend wieder gehen. Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es heute bei der Europameisterschaft um den Gruppensieg. Ab 21 Uhr trifft das Team von Bundestrainer Nagelsmann auf die Schweiz. Für das Achtelfinale hat sich der DFB-Kader schon qualifiziert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 13:00 Uhr