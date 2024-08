Cybercrime-Ermittler zerschlagen internationale Hackergruppe

Bamberg: Cybercrime-Ermittler melden einen Erfolg im Kampf gegen eine weltweit agierende Bande von Internet-Erpressern. Gemeinsam mit der US-Bundespolizei FBI identifizierten die in Bamberg ansässigen Experten zwölf mutmaßliche Täter. Diese hatten den Angaben zufolge die Netzwerke von vor allem kleinen und mittelständischen Betrieben gehackt und wichtige Daten verschlüsselt. Die Unternehmen sollten daraufhin Lösegeld bezahlen. Mindestens 42 Betriebe und Institutionen sollen so geschädigt worden sein, unter anderem in Deutschland, Argentinien, Australien sowie den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

