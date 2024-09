Cyberangriff beeinträchtigt Arbeit in Wertachkliniken

Bobingen: Die Wertachkliniken im Landkreis Augsburg sind Opfer eines Cyberangriffs geworden. Wie die beiden Häuser in Bobingen und Schwabmünchen mitteilten, ist der Datenzugriff auf das EDV-Hauptsystem blockiert. Der Betrieb laufe deshalb seit der Nacht auf Sonntag nur noch eingeschränkt. Geplante Operationen in Bobingen wurden demnach für heute abgesagt. Der Vorstand der Wertachkliniken, Gösele, sagte, es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, um den regulären Betrieb schnellstmöglich wieder herzustellen. Zudem soll Anzeige erstattet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 10:00 Uhr