CSU und FDP fordern Beibehaltung der EM-Grenzkontrollen

Berlin: Politiker von CSU und FDP haben sich erneut dafür ausgesprochen, die zur Fußball-Europameisterschaft eingeführten Grenzkontrollen fortzuführen. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte im ZDF-Sommerinterview, es sei ein "schwerer Fehler", die Kontrollen wieder zurückzufahren. FDP-Fraktionschef Dürr sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er halte eine Beibehaltung für bedenkenswert. Bereits am Freitag hatten die Innenminister der Länder für eine Verlängerung plädiert. Bundesinnenministerin Faeser teilte am Wochenende mit, sie wolle die zusätzlichen Kontrollen wie geplant am 19. Juli auslaufen lassen. Das Schengen-Abkommen gestatte sie nur bei einer ernsten Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 16:00 Uhr