CSD in Hamburg und Nürnberg setzen Zeichen gegen Rechts

Hamburg: Tausende Menschen haben in der Hansestadt bei der Parade zum Christopher Street Day ein Zeichen gegen Rechts gesetzt. Der Veranstalter erklärte, rechtspopulistische Parteien würden in Deutschland und weiteren europäischen Staaten an Einfluss gewinnen. Sie schürten Vorurteile und hetzten gegen gesellschaftliche Minderheiten. Hiervon sei die LGBTQ-Community besonders betroffen. In Nürnberg feierten rund 12-tausend Menschen den Christopher Street Day, verbunden mit einem Straßenfest für Gleichberechtigung. Der CSD erinnert an einen Aufstand der Homosexuellen-Community gegen Polizei-Übergriffe im New Yorker Stadtteil Greenwich Village 1969.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 17:00 Uhr