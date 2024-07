Crowdstrike-Aktien gehen nach Computerpanne auf Talfahrt

Redmond: In zahlreichen Ländern hat das fehlerhafte Software-update eines IT-Sicherheitssystems des US-Herstellers Crowdstrike aus Texas gestern massive Störungen ausgelöst. Der Flughafen Berlin muste zeitweise den Betrieb einstellen, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sagte alle geplanten Operationen in Kiel und Lübeck ab. Zu Problemen kam es auch bei Kreis- und Stadtverwaltungen und teilweise auch an Geldautomaten. Crowdstrike betonte, es sei keine Cyberattacke gewesen. An der Wall Street verloren die Aktien des Unternehmens 11,1 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.07.2024 04:00 Uhr