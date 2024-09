Crew von Weltraummission "Polaris Dawn" ist zurück auf der Erde

Cape Canaveral: Die private Weltraum-Mission "Polaris Dawn" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk ist beendet. Die vierköpfige Besatzung unter Führung des US-Milliardärs Jared Isaacman landete mit ihrer Kapsel im Meer. Nach Angaben von SpaceX sollte das Raumschiff in der Nähe der Südspitze Floridas auftreffen. Die Weltraum-Mission "Polaris Dawn" war am Dienstag von Cape Canaveral aus ins All gestartet. Am Donnerstag hatten zwei Astronauten der "Polaris Dawn" einen Außeneinsatz absolviert, um neue Hightech-Raumfahrtanzüge zu testen.

