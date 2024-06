Club der Dollar-Millionäre wächst weltweit und auch in Deutschland

Frankfurt am Main: Rund um den Globus gibt es so viele Dollar-Millionäre wie nie zuvor. Die Zahl der Menschen, die über ein Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen, ist im vergangenen Jahr auf fast 23 Millionen gestiegen. Das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens Capgemini hervor. Ein Grund ist der Boom an vielen Aktienmärkten. Die meisten Dollar-Millionäre haben die USA mit mehr als sieben Millionen Vermögenden. Hinter Japan auf Platz drei liegt Deutschland. Hier wuchs der Club der Dollar-Millionäre auf 1,6 Millionen Mitglieder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 08:00 Uhr