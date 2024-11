Ciolacu ist bei rumänischer Präsidentschaftswahl aus dem Rennen

Bukarest: Bei der Präsidentenwahl in Rumänien gibt es eine weitere Überraschung: Nachdem fast alle Stimmen ausgezählt sind, ist der favorisierte Ministerpräident Ciolacu aus dem Rennen - er landet mit etwa 19 Prozent nur auf Platz 3. Stattdessen wird sich in der Stichwahl der als ultrarechts eingestufte Politiker Georgescu mit der Mitte-Rechts-Kandidatin Lasconi messen. Georgescu hat auf den letzten Metern zur Wahl offenbar mit einer TikTok-Kampagne noch viele Stimmen für sich gewonnen. Darin hat er ein Ende der Ukraine-Hilfen gefordert und sich skeptisch über die Mitgliedschaft Rumäniens in der Nato geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 10:00 Uhr