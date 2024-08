Chöre zeigen sich nach Corona-Flaute wieder vorsichtig optimistisch

München: Bayerische Chöre zeigen sich nach der Corona-Pandemie wieder vorsichtig optimistisch. Dem Präsidenten des Bayerischen Sängerbundes, Seebacher, zufolge sind inzwischen so viele Chöre neu gegründet worden, dass der Rückgang während der Pandemie ausgeglichen werden konnte. Allerdings unterscheidet er zwischen Städten, in denen es oft Chöre mit unterschiedlicher Ausrichtung gebe, und dem Land, wo es schwieriger sei, neue Mitglieder zu finden. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 50.000 Chöre. Die Entwicklung ist nach Angaben des Deutschen Chorverbands seit Jahren rückläufig und wurde durch den Lockdown noch einmal verstärkt. Der Bayerische Sängerbund rechnet damit, dass etwa 20 Prozent der Chorsängerinnen und -Sänger während Corona aufgehört haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 11:00 Uhr