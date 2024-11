China warnt vor wachsendem Protektionismus im Welthandel

Lima: Beim Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in Peru hat China vor Turbulenzen im Welthandel gewarnt. Präsident Xi betonte in seiner Erklärung zum APEC-Treffen, es drohe eine Zunahme von Protektionismus. Er bezog sich damit möglicherweise auf den künftigen US-Präsidenten Trump. Dieser will die Zölle auf Produkte aus China drastisch erhöhen. Beim APEC-Treffen wird Xi auch mit dem scheidenden US-Präsidenten Biden zusammentreffen.

