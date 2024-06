China und EU vereinbaren Verhandlungen über EU-Auto-Zölle

Peking: Im Streit über Strafzölle auf chinesische E-Autos haben die EU und die Volksrepublik Verhandlungen vereinbart. Wie das chinesische Handelsministerium mitteilte, einigten sich beide Seiten darauf Konsultationen aufzunehmen. Ein Sprecher der EU-Kommission bezeichnete den Dialog als offen und konstruktiv. In den kommenden Wochen werde auf allen Ebenen verhandelt. Die EU-Kommission hatte jüngst hohe Strafzölle auf den Import chinesischer Elektrofahrzeuge angekündigt. Grund ist die umstrittene chinesische Subventionspolitik. Bundeswirtschaftsminister Habeck, der zur Zeit auf China-Reise ist, lobte die Gesprächsankündigung als ersten Schritt. In den Tagesthemen sagte er am Abend dazu, zwar sei die Vereinbarung zu den Gesprächen noch kein Ergebnis, aber immerhin werde miteinander gesprochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2024 02:00 Uhr