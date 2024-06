Chancenkarte für mehr Erwerbsmigration startet

Berlin: In Deutschland startet heute die sogenannte Chancenkarte. Sie soll dafür sorgen, dass Menschen von außerhalb der EU leichter zum Arbeiten nach Deutschland kommen können. Hintergrund ist der Fachkräftemangel. Wer die Chancenkarte erhalten möchte, muss eine Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss sowie Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch vorweisen. Für all das werden Punkte vergeben. Wer genug beisammen hat, bekommt ein Jahr lang Zeit, sich einen festen Job zu suchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 14:00 Uhr