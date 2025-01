Championsleague: Stuttgart gewinnt, Dortmund und Leverkusen verlieren

zum Fußball: Der VfB Stuttgart die Tür zur K.o.-Runde der Champions League weit aufgestoßen. Der Vizemeister gewann am siebten Spieltag der Ligaphase mit 3:1 beim slowakischen Rekordmeister Slovan Bratislava. Borussia Dortmund hat hingegen die vierte Niederlage im vierten Pflichtspiel dieses Jahres kassiert. Der BVB unterlag beim FC Bologna trotz einer frühen Führung mit 1:2. Und auch Leverkusen muss nach der zweiten Niederlage in dieser Champions-League-Saison um den direkten Einzug ins Achtelfinle bangen. Der deutsche Fußball-Meister unterlag bei Atlético Madrid mit 1:2 und ging damit erstmals nach zuvor elf Siegen am Stück wieder als Verlierer vom Platz.

