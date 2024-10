CDU wirft Wagenknecht außenpolitische Irrwege vor

Berlin: Die CDU wirft der BSW-Vorsitzenden Wagenknecht vor, der Bildung von Landesregierungen im Osten im Weg zu stehen. CDU-Vize Jung sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF wörtlich: "Wagenknecht ist das Problem". Sie stelle absurde Maximalforderungen und befinde sich auf "außenpolitischem Irrweg". Wagenknecht beharrte im MDR auf ihrer Forderung, die Waffenhilfe für die Ukraine einzustellen und auf ihrem Nein zur Stationierung weitreichender Raketen in Deutschland. Zugleich wies sie den Vorwurf zurück, sich in die Sondierungsgespräche in Ostdeutschland zu stark einzumischen. Die Verhandlungen in Sachsen und Thüringen sind ins Stocken geraten, in Brandenburg bahnen sich Medienberichten zufolge Koalitionsverhandlungen des BSW mit der SPD an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 10:00 Uhr