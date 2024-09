CDU liegt in Sachsen knapp vor der AfD

Dresden: Bei der Landtagswahl in Sachsen liegt die CDU weiter knapp vor der AfD. Nach der aktuellen ARD-Hochrechnung führt die CDU mit 31,7 Prozent, die AfD liegt auf Platz zwei mit 30,6 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht schaffte aus dem Stand mit derzeit zwölf Prozent ein zweistelliges Ergebnis. Die SPD steht bei 7,8, die Grünen liegen bei 5,2 Prozent. Deutlich verloren hat die Linke. Mit ihren derzeit vier Prozent muss sie um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Klar verfehlt hat den Einzug in den Landtag die FDP. Sachsens CDU-Ministerpräsident Kretschmer regierte bis jetzt in einer Koalition mit SPD und Grünen, ließ aber in einem ersten Interview nach der Wahl offen, ob er zuerst mit den Grünen oder dem Bündnis Sarah Wagenknecht verhandeln will. Schwere Vorwürfe machte Kretschmer der Ampelregierung in Berlin und forderte dort einen neuen Politikstil.

