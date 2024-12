CDU-Kanzlerkandidat Merz besucht die Ukraine

Kiew: CDU-Chef Merz ist überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen, bei dem er unter anderen Präsident Selenskyj treffen wird. Bei seiner Ankunft sagte er, er wolle sich einen Tag lang über die aktuelle Lage der Ukraine informieren. Dabei werde es auch darum gehen, was Deutschland tun könne, um dem geschundenen Land dabei zu helfen, sich weiter gegen die russische Aggression zu verteidigen. Während Kanzler Scholz eine Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine ablehnt, befürwortet Kanzlerkandidat Merz dies unter bestimmten Bedingungen. In der ARD forderte er kürzlich eine gemeinsame europäische Entscheidung in dieser Frage. Es ist Merz' zweiter Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.

