CDU-Chef Merz wird Kanzlerkandidat der Union

Berlin: Die Union geht mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2025. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder erklärte dazu wörtlich: "Die K-Frage ist entschieden - Friedrich Merz macht es." Er, Söder, unterstütze das ausdrücklich. Die Hoffnung der Ampel, dass sich die Union in der wichtigsten Personalfrage zerlege, müsse er enttäuschen. Man habe nur ein Ziel, die Regierung abzulösen und Deutschland auf Vordermann zu bringen. Merz erklärte, die Entscheidung sei schon lange vorbereitet worden. Die Union sei in vielen Teilen des Landes der letzte verbliebene Stabilitätsanker für die Demokratie und sich dieser Verantwortung bewusst. Von einem starken Signal der Geschlossenheit sprach Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst. Auch der schleswig-holsteinische Landeschef Günther stellte sich hinter Merz und verwies zugleich auf die gute Zusammenarbeit seiner CDU mit den Grünen im Landtag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2024 12:15 Uhr