CDU-Chef Merz spricht auf CSU-Parteitag

Augsburg: Zum Abschluss des CSU-Parteitags in Augsburg spricht heute CDU-Chef Merz zu den Delegierten. Die Union will mit dem frisch gekürten gemeinsamen Kanzlerkandidaten die Ampel-Koalition ablösen. Söder hat Merz dabei die volle Unterstützung versprochen. Gleichzeitig erteilte er schwarz-grün nach der Bundestagswahl in knapp einem Jahr noch einmal eine Absage. Inhaltliche Schwerpunkte des CSU-Parteitags sind unter anderem die Migrationspolitik und die Forderung nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.10.2024 04:00 Uhr