Carolabrücke in Dresden muss komplett abgerissen werden

Dresden: Die Carolabrücke in Dresden muss komplett abgerissen werden. Das hat das Dresdner Rathaus dem MDR bestätigt. Ein Gutachten hat demnach ergeben, dass auch die beiden noch stehenden Brückenzüge nicht weiter genutzt werden können. So werde die Tragfähigkeit der Stahlkontruktion angezweifelt. Im September war ein Teil der Brücke eingestürzt. Dresden hatte gehofft, die noch stehenden Teile zumindest teilweise für den Verkehr nutzen zu können. Am Abend soll das Gutachten vorgestellt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2024 02:00 Uhr