Carlo Ljubek wird "Tatort"-Kommissar in München

München: Der Schauspieler Carlo Ljubek wird neuer Münchner "Tatort"-Kommissar. Ab 2026 wird er in der ARD-Serie als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak ermitteln. Das teilte der Bayerische Rundfunk mit. Ljubek tritt in die Fußstapfen von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl. Sie hatten jahrzehntelang als Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr die Geschäfte der Münchner Mordkommission geführt. Nach 35 Jahren und genau 100 gemeinsamen Fällen verabschieden sie sich in der "Tatort"-Saison 2025/26 aus dem Dienst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 06:00 Uhr