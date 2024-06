Capri verhängt Besuchsverbot für Touristen

Capri: Wegen Problemen mit der Trinkwasserversorgung darf die Insel im Golf von Neapel nicht mehr von Touristen besucht werden. Eine entsprechende Anordnung hat der Bürgermeister von Capri am Morgen verhängt. Mehrere Schiffe, die auf dem Weg zur Insel waren, mussten deshalb auf halbem Weg umkehren. Seit Donnerstag ist eine Hauptwasserleitung in der süditalienischen Region Kampanien defekt. Sie versorgt unter anderem Capri. Das Wasser in den Brunnen der Insel drohe zur Neige zu gehen, so der Bürgermeister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 23:00 Uhr