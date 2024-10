Buschmann warnt vor islamistischem Terror in Deutschland

Berlin: In Brandenburg ist ein Mann festgenommen worden, der einen Schusswaffen-Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll. Die Bundesanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen IS-Anhänger Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Der libysche Staatsbürger soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Nach ARD-Informationen war er gestern nach Hinweisen ausländischer Geheimdienste in einer Asylunterkunft in Bernau bei Berlin festgenommen worden. Bei der Durchsuchung seines Zimmers seien keine Waffen gefunden worden, heißt es. Bundesjustizminister Buschmann sagte, die gefährlichen Pläne der Antisemiten dürften nicht aufgehen. Der Schutz israelischer Einrichtungen in Deutschland sei besonders wichtig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 10:00 Uhr