Buschmann fordert weniger Geld für irreguläre Asylbewerber

Berlin: Justizminister Buschmann fordert weniger Sozialleistungen für Asylbewerber, die zuerst in anderen EU-Staaten waren und dann nach Deutschland reisen. In der "Welt am Sonntag" berief er sich auf das Dublin-System, wonach der Staat zuständig ist, in dem Geflüchtete zuerst ankommen. Konkret schlug er vor, Menschen, die weiter nach Deutschland reisten, nur noch eine Rückkehr zu bezahlen. Zur Begründung sagte Buschmann, diese Menschen hätten bereits im Ersteinreisestaat Anspruch auf Unterstützung. Sie könnten nicht erwarten, von der Solidarität der Menschen hierzulande zu leben, wenn sie nicht zurückkehren wollten, so Buschmann.

