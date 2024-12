Bundeswirtschaftsministerium zahlt rund zwölf Milliarden Euro für Wasserstoffförderung

Berlin: Zur Förderung der Wasserstoffproduktion hat das Bundeswirtschaftsministerium bislang rund zwölf Milliarden Euro Subventionen an Firmen gezahlt. Das geht laut "Bild"-Zeitung aus Daten des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Demnach floss das Geld seit 2022 in insgesamt 46 Projekte von 31 Unternehmen. Die größte Summe - zwei Milliarden Euro - habe ThyssenKrupp erhalten. Weitere geförderte Firmen sind unter anderem der Chemiekonzern BASF und der Maschinenbauer Bosch. Kritik an der Förderung äußert unter anderem die Wirtschaftsweise Grimm: Die Subventionen führten oft nicht zum Ziel. Laut Grimm ist unklar, ob nach dem Auslaufen der Förderungen die entsprechenden Unternehmens-Aktivitäten hierzulande aufrechterhalten werden.

