Bundesweit werden um 11 Uhr Warnsysteme getestet

Berlin: Heute findet in Deutschland ein sogenannter Warntag statt. Um 11 Uhr werden verschiedene Systeme getestet, mit denen die Bevölkerung vor Katastrophen gewarnt werden kann. Dazu gehört das sogenannte Cell Broadcasting, bei dem alle Handys eine Warn-SMS erhalten. Auch die Sirenenwarnsysteme werden getestet. Landesweit soll eine Minute lang ein auf -und abschwellender Heulton zu hören sein - allerdings nur in jenen Gemeinden und Städten, die über entsprechende technische Anlagen verfügen. Der Probealarm dient dazu, die Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit zu testen und die Bevölkerung mit dem Signal vertraut zu machen. Im Ernstfall, also bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit, bedeutet sowohl der Sirenen-Heulton als auch die Warn-SMS: bitte Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten. In Bayern werden die Systeme immer zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, getestet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 11:00 Uhr